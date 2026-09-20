Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1670-й день войны

Минобороны РФ 20 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Варваровка, Грачевка, Резниково, Хижняково и Хрипуны Харьковской области, ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузово Харьковской области. За сутки потери блокированных вооруженных формирований ВСУ составили более 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и наземный робототехнический комплекс. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Новоалександровка, Петропавловка, Польная и Приколотное Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Артемовка, Бережное, Дорошенково, Мартыновка, Новоселовка, Подсреднее, Революционное и Сосновка Харьковской области. В Сумской области поражены формирования трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Студенок Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Высшее Соленое, Грушевка, Малеевка, Моначиновка, Червоный Оскол Харьковской области, Карповка, Лозовое, Маяки, Стародубовка и Яцковка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, бронеавтомобиль «Казак», 15 пикапов, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Василевская Пустошь, Высокоивановка, Дружковка, Краматорск, Красный Молочар, Николаевка, Новоселовка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины «Казак», 26 автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, полка беспилотных систем, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов»* и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерское, Веровка, Доброполье, Марьевка, Новогригоровка, Новофедоровка, Новоявленка, Старорайское Донецкой Народной Республики, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 455 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, четырех десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Шевченко Днепропетровской области, Дудниково, Новокасьяновка и Общее Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум, Орехов, Преображенка, Юрковка Запорожской области и Новорайск Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 21 автомобиль и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов, военно-технического имущества, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1951 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 241 996 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 971 танк и другие боевые бронированные машины,1 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 371 единица специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 248800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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