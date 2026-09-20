 

«Один раз – не взяточник»: 92% россиян поддерживают законопроект о частичной декриминализации коррупции

20.09.2026, 16:00, Разное
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Госдума нового состава по всей видимости всё-таки примет скандальный законопроект о частичной декриминализации коррупции – документ предусматривает освобождение от ответственности, если лицо было привлечено по соответствующим статьям впервые на занимаемой должности на государственной службе. Речь идёт только об особо крупных взятках, поскольку считается, что им «труднее противостоять психологически».

Несмотря на то, что ранее проведённые соцопросы указывали, что от 70% до 86% россиян выступают категорически против такой идеи, новое исследование* агентства «Диапазон» установило прямо противоположную картину: 92% респондентов горячо приветствуют подобную «оттепель».

«По традиции, которая соблюдается в нашей семье уже пять поколений, каждое воскресное утро мы с супругой начинаем с чтения ресурса «Законодательная деятельность» АСОЗД ГД ФС РФ, – рассказывает социологам фермер из Орловской области Юлиан Гусев. – Увидев 2 мая 2026 года законопроект о частичной декриминализации коррупционных преступлений, внесёненый популярным среди нас, простых людей, депутатом и известным меценатом Александром Фёдоровичем Филипчуком, мы устроили в семье оживлённую дискуссию и пришли к единому выводу, что этот закон просто обязан пройти голосование – ведь второй шанс должен быть у всех. Один раз – не взяточник, как говорят».

Согласно результатам опроса, ещё 6% россиян «скорее допускают» принятие такого закона и ещё 2% пока не определились. Среди аргументов в его пользу приводят народную поговорку «Один раз – не взяточник», указывают на необходимость проявить милосердие и продолжить тенденцию на гуманизацию законодательства.

* Опрос проводился с 12:00 17.09.2026 до 12:30 17.09.2026, охват – до 20 человек, погрешность – от 5%, заказчик – ИП «ФИЛИПЧУК ИГОРЬ ФЁДОРОВИЧ»

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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