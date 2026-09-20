ВСУ — ночью сбиты 101 из 138 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — атака на Москву, сбиты 1110 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 20 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 138 ударных БПЛА. Украинские ПВО заявляют о перехвате 101 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 17 локациях и падения обломков в 5 локациях. Причинен ущерб в Киевской области, не менее трех погибших, в их числе двое детей. Сведения уточняются.

В сообщении минобороны РФ утверждается, что минувшей ночью в Киеве и Киевской области были атакованы склад Fire Point, предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс» и дата-центр «Би-Мобаил».

Минобороны РФ заявляет, что ночью 20 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 1110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря. Снова атакован МНПЗ в Капотне. В Софьино Раменского округа, где был атакован складской комплекс, беспилотник попал в трехэтажный жилой дом. Погибла женщина, пострадали трое взрослых и двое детей, дети госпитализированы. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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