 

В США арестован «Санта-Клаус», его подозревают в попытке изнасилования несовершеннолетней

20.09.2026, 5:03, Разное
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Полиция штата Нью-Йорк арестовала 75-летнего Кларенса Рассела по подозрению в попытке изнасилования второй степени несовершеннолетней младше 15 лет и попытке подвергнуть ребенка опасности. Рассел ранее в течение многих лет изображал Санта-Клауса в тематическом детском парке Santa’s Workshop в городе Уилмингтон.

По версии следствия, Рассел переписывался в интернете с человеком, которого считал посредником, способным организовать ему сексуальную встречу с несовершеннолетними. На самом деле с ним общался частный интернет-активист Эрик Артурс, известный под псевдонимом The Underagent. После примерно недели переписки Рассел проехал около двух часов от своего дома до Тикондероги, где прибыл на условленное место и был задержан.

Арест произошел 5 сентября. Расселу предъявлены обвинения в попытке изнасилования второй степени и попытке создания угрозы благополучию ребенка. По сведениям местных СМИ, он был освобожден под обязательство явиться в суд. Следующее заседание назначено на 23 сентября. Расследование продолжается.

Представители Santa’s Workshop заявили, что Рассел не работает в парке с 2025 года и больше никак с ним не связан. Его дочь Кортни рассказала местным СМИ, что известие об аресте ее не удивило и что семье ранее были известны схожие обвинения в адрес отца. Она заявила, что рассчитывает на привлечение его к ответственности.


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