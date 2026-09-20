В Марокко ожидаются трехдневные протесты против расширения отношений с Израилем

«Марокканский фронт поддержки Палестины и против нормализации» призвал провести 25-27 сентября акции протеста по всей стране против решения Марокко и Израиля повысить уровень дипломатических отношений и расширить двустороннее сотрудничество. Об этом сообщают марокканские СМИ со ссылкой на заявление национального секретариата организации.

Организация призвала свои региональные отделения и входящие в нее движения проводить митинги, шествия и другие акции в течение трех дней. Поводом стало объявленное Израилем и Марокко решение повысить статус действующих дипломатических представительств до посольств и назначить послов. Противники нормализации также протестуют против планов расширения авиасообщения, экономических и торговых связей, а также сотрудничества в военной сфере и сфере безопасности.

Договоренности были достигнуты 16 сентября в Нью-Йорке на встрече министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара и главы МИД Марокко Насера Буриты при участии постоянного представителя США при ООН Майка Уолтца. Стороны согласились преобразовать представительства двух стран в полноценные посольства и назначить послов.

Кроме того, по словам Саара, достигнута договоренность расширить прямое авиасообщение, в том числе за счет рейсов марокканских авиакомпаний, активизировать взаимные визиты на высоком уровне и до конца 2026 года завершить работу над двумя экономическими соглашениями. Уолтц заявил, что стороны намерены развивать сотрудничество в сфере безопасности, торговли и региональной интеграции.

«Марокканский фронт поддержки Палестины и против нормализации» назвал новые договоренности «эскалацией процесса нормализации» и заявил, что они переводят отношения с Израилем на более глубокий уровень институционального, экономического и дипломатического взаимодействия. Организация утверждает, что расширение отношений с Израилем противоречит позиции значительной части марокканского общества, выступающей в поддержку палестинцев.

Марокко восстановило дипломатические отношения с Израилем в декабре 2020 года в рамках соглашений, заключенных при посредничестве США.

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