Трамп досрочно вернулся из Кэмп-Дэвида в Белый дом

Президент США Дональд Трамп вечером 19 сентября досрочно вернулся в Белый дом из президентской резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Первоначально предполагалось, что президент останется там до воскресенья, 20 сентября. Белый дом не объяснил причины изменения графика.

Трамп прибыл в Кэмп-Дэвид вечером в пятницу. Согласно первоначальному расписанию, в воскресенье он должен был покинуть резиденцию, направиться в Стерлинг, штат Вирджиния, а затем вернуться в Белый дом. В субботу график был изменен, и президент вернулся в Вашингтон на сутки раньше.

Изменение графика произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В тот же день власти Саудовской Аравии сообщили о перехвате баллистической ракеты, запущенной хуситами в направлении Эр-Рияда. Никаких официальных сведений о связи этих событий с досрочным возвращением Трампа нет.

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