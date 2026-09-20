 

Трамп досрочно вернулся из Кэмп-Дэвида в Белый дом

20.09.2026, 6:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп вечером 19 сентября досрочно вернулся в Белый дом из президентской резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Первоначально предполагалось, что президент останется там до воскресенья, 20 сентября. Белый дом не объяснил причины изменения графика.

Трамп прибыл в Кэмп-Дэвид вечером в пятницу. Согласно первоначальному расписанию, в воскресенье он должен был покинуть резиденцию, направиться в Стерлинг, штат Вирджиния, а затем вернуться в Белый дом. В субботу график был изменен, и президент вернулся в Вашингтон на сутки раньше.

Изменение графика произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В тот же день власти Саудовской Аравии сообщили о перехвате баллистической ракеты, запущенной хуситами в направлении Эр-Рияда. Никаких официальных сведений о связи этих событий с досрочным возвращением Трампа нет.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.09 / Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке БПЛА — поврежден НПЗ в Капотне, есть погибшие

20.09 / В Марокко ожидаются трехдневные протесты против расширения отношений с Израилем

20.09 / ВС США нанесли удар по катеру «наркотеррористов» в Карибском море, четверо убитых

20.09 / В США арестован «Санта-Клаус», его подозревают в попытке изнасилования несовершеннолетней

19.09 / СМИ — Иран передал США условия возобновления переговоров

19.09 / От лаборатории к принтеру: технология печати «чернилами» из квантовых точек ускорит производство солнечных батарей

19.09 / Новое исследование в Science: найдена редкая мутация, которая повышает риск рака легких у некурящих в 62 раза

19.09 / Конгрессмен Шерман — Бен-Гвир в правительстве представляет собой экзистенциальную угрозу

19.09 / Госдеп: переселение «некоторых групп» населения Гренландии будет осуществлено с полным уважением к суверенитету

19.09 / Золотая тайна в медной капсуле: археологи нашли детский амулет с текстом из Библии возрастом 1500 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике