Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке БПЛА — поврежден НПЗ в Капотне, есть погибшие

В ночь на воскресенье, 20 сентября, Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 152 БПЛА, «летевших на Москву». Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что только с 3:00 до 5:00 средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы были сбиты или подавлены 249 беспилотников в 17 округах Подмосковья.

Одной из целей атаки снова стал Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне на юго-востоке российской столицы. Собянин официально подтвердил повреждение «объекта на территории МНПЗ», отметив, что пострадавших нет. На опубликованных в российских и украинских Telegram-каналах кадрах видны сильное зарево и столб черного дыма над районом предприятия. Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев и мониторинговые ресурсы сообщали о нескольких очагах пожара. Российские власти пока не уточнили, какой именно объект завода поврежден и насколько серьезен ущерб.

Еще один беспилотник, по словам Собянина, попал в здание в районе Орехового бульвара на юге Москвы. Каким было назначение здания и есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Утром московский департамент транспорта перекрыл движение по Белореченской улице в сторону улицы Верхние Поля и в Капотне.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Московской области. В Софьино Раменского округа беспилотник попал в трехэтажный жилой дом. Погибла женщина, пострадали трое взрослых и двое детей, дети госпитализированы. Там же возник пожар на складском комплексе. В Орехово-Зуевском округе при пожаре в частном доме погиб мужчина. Еще один человек получил травмы в Ленинском округе.

В Раменском округе загорелась крыша 21-этажного жилого дома. Были эвакуированы около 400 человек, в том числе 70 детей, повреждены 20 автомобилей. В Котельниках после попадания БПЛА пожар возник в квартирах на трех этажах многоквартирного дома. Возгорания и повреждения жилых домов также зафиксированы в Раменском, Коломне, Егорьевске, Люберцах, Лыткарине, Истре и Воскресенске. В Истре, помимо жилого дома, повреждено здание предприятия.

Украинские издания «Фокус» и РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы сообщают, что в районе Софьино целью могли быть крупные логистические комплексы. В различных источниках называются склады Ozon, Wildberries и Kari. Российские власти подтверждают пожар на складском комплексе, однако не сообщают, какой компании он принадлежит, и официально не подтверждают, что именно склады являлись целью атаки.

Атака серьезно повлияла на работу московского авиаузла. Ночью Росавиация приостанавливала прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский. К утру аэропорт Шереметьево обслуживал рейсы только по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений в воздушном пространстве.

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