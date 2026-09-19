СМИ — Иран передал США условия возобновления переговоров

Иран передал США предложение о прекращении боевых действий. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи, предложение было передано через катарского посредника, сообщил телеканал Al Jazeera.

По словам Резаи, Тегеран настаивает на остановке боевых действий на всех фронтах, разблокировке замороженных иранских средств и снятии морской блокады.

Отдельно Резаи подчеркнул, что враждебные действия США и Израиля дают иранцам основания задуматься о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, при этом Тегеран пока что сохраняет приверженность фетве покойного верховного лидера и не меняет свою ядерную доктрину.

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