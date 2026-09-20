ВС США нанесли удар по катеру «наркотеррористов» в Карибском море, четверо убитых

Вооруженные силы США 19 сентября нанесли удар по скоростному катеру в Карибском море, который, по утверждению американского Южного командования (SOUTHCOM), использовался для перевозки наркотиков. В результате удара погибли четыре человека.

Операцию провела Объединенная оперативная группа Западного полушария (Joint Task Force Western Hemisphere) по указанию SOUTHCOM. В заявлении командования говорится, что катер следовал по известному маршруту наркотрафика, а разведывательные сведения подтвердили его непосредственное участие в перевозке наркотиков. Погибших SOUTHCOM называет «наркотеррористами».

Командование опубликовало видеозапись удара. Где именно в Карибском море находился катер, кому он принадлежал, какое количество наркотиков перевозил и гражданами каких стран были погибшие, не сообщается.

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