 

Басманный суд оштрафовал Трампа за принятие «адских санкций»

20.09.2026, 9:00, Разное
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Басманный суд столицы на заседании 19 сентября полностью удовлетворил иск общественной организации «Русская соборность» о привлечении к административной ответственности президента США Дональда Трампа, который накануне подписал закон о введении очередных санкций против Москвы.

Как было установлено в ходе разбирательства, хозяин Белого дома «проявил преступную халатность и не отказался подписывать незаконный акт», а также «не проявил должного уважения к России, перед которой имеет многочисленные обязательства».

«Мы считали гражданина Трампа нашим другом, а он мало того что оказался русофобом, так ещё и отказался исполнять взятые на себя в Анкоридже обязательства», – сказал глава «Русской соборности» Гамлет Лероян.

Согласно решению суда, президент США обязан выплатить штраф в размере 100 миллионов рублей. Если в течение недели Трамп не перечислит деньги в российский бюджет, он может быть доставлен в Москву приводом. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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