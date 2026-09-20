Жительница Дирборна подала в суд на город из-за украшений к Рамадану

Жительница города Дирборн в штате Мичиган Марго Кливленд подала федеральный иск против муниципалитета и мэра Абдуллы Хаммуда, обвинив власти в религиозной дискриминации. Иск подан в федеральный суд Восточного округа Мичигана, пишет AP.

По утверждению Кливленд, в 2025 году город потратил около 1500 долларов бюджетных средств на баннеры к Рамадану и еще 5000 долларов на большую светящуюся композицию в виде полумесяца в Peace Park. При этом ее обращения с просьбой аналогичным образом отметить христианскую Пасху и еврейский Песах, как утверждается в иске, остались без ответа. В феврале 2026 года власти установили на городских фонарях новые украшения в виде полумесяца и звезды.

Тогда мэр Абдулла Хаммуд заявил, что эта инициатива «отражает то, кем мы являемся как город», добавив, что Дирборн отмечает различные традиции своих жителей. Истцы требуют признать действия муниципалитета нарушением Первой и Четырнадцатой поправок к Конституции США и обязать власти обеспечить равное отношение к представителям различных религий.

Муниципалитет отверг обвинения в дискриминации. В заявлении властей говорится, что Дирборн «на протяжении многих лет придерживается принципа справедливого и равного отношения ко всем жителям независимо от веры или происхождения» и намерен продолжать эту политику.

Дирборн, население которого превышает 100 тысяч человек, является одним из крупнейших центров арабо-американской общины в США. В 2024 году город оказался в центре скандала после публикации в разделе мнений The Wall Street Journal статьи главы MEMRI Стивена Сталински под заголовком «Добро пожаловать в Дирборн, столицу джихада Америки». Хаммуд и ряд политиков назвали эту публикацию исламофобской и заявили, что после ее выхода усилились угрозы в адрес жителей города.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro