Армия РФ атаковала Киев и Киевскую область — в Глевахе погибли женщина и двое маленьких детей

В результате продолжавшихся с 19 сентября и в ночь на 20 сентября российских атак на Киев и Киевскую область погибли женщина и двое маленьких детей, еще несколько человек получили ранения. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в поселке Глеваха Фастовского района.

По сведениям полиции Украины, в Глевахе российский беспилотник попал в жилой дом. Погибли 39-летняя женщина, ее двухлетний сын и трехлетняя девочка. Еще одна женщина пострадала. В доме возник пожар, были повреждены кровля и межэтажные перекрытия.

Киевская областная прокуратура сообщила, что вечером возле дома находились три семьи с детьми. По предварительным сведениям следствия, женщина завела двух малышей в дом, чтобы уложить их спать, и в этот момент произошел взрыв. Тип беспилотника устанавливается.

В других районах Киевской области также есть пострадавшие и разрушения. В Вышгородском районе были ранены мать и ребенок, их госпитализировали. Повреждены учебное заведение и автобус. В Фастовском районе ранее была ранена еще одна женщина, повреждены частные дома и автомобиль.

Кроме того, в Фастовском районе в результате атаки было повреждено предприятие, на его территории возник пожар. В Обуховском районе поврежден частный дом. По сведениям Киевской областной военной администрации, в течение предыдущих суток повреждения получили по меньшей мере девять гражданских объектов в Обуховском, Вышгородском, Бориспольском и Бучанском районах, в том числе пять складских зданий, производственное и гаражное помещения, многоквартирный дом и автомобили.

Сам Киев также подвергался атакам беспилотников. Утром 19 сентября обломки сбитого БПЛА упали на территорию частного домовладения в Днепровском районе столицы, в результате чего загорелась хозяйственная постройка. Сообщений о пострадавших в этом эпизоде не поступало.

Ночью на 20 сентября в Киеве вновь несколько раз объявляли воздушную тревогу: сначала из-за угрозы применения баллистического оружия, затем из-за новой ракетной угрозы. К утру власти не сообщали о новых разрушениях или пострадавших непосредственно в столице.

В сообщении минобороны РФ утверждается, что минувшей ночью в Киеве и Киевской области были атакованы склад Fire Point, предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс» и дата-центр «Би-Мобаил».

Накануне Воздушные силы Украины сообщали, что в ночь на 19 сентября армия РФ применила против Украины две противокорабельные ракеты «Циркон» и 174 беспилотника различных типов. Основными направлениями удара назывались Киевская и Одесская области. По утверждению украинских военных, 141 воздушная цель была сбита или подавлена, попадания были зафиксированы в 15 местах, падение обломков – еще в девяти. Российская сторона эти сведения не комментировала.

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