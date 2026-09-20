NATO приветствует соглашение США и Дании по Гренландии

Североатлантический альянс приветствовал соглашение о безопасности, подписанное США, Данией и Гренландией. «Оно будет содействовать укреплению безопасности, стабильности и взаимодействия в этом принципиально важном регионе», – сообщил пресс-секретарь NATO.

Конфликт между США и Данией вокруг Гренландии начался после прихода к власти президента США Дональда Трампа, который объявил автономную датскую территорию зоной стратегических интересов США и пригрозил ее завоевать. Это было воспринято как один из крупнейших кризисов в истории альянса.

После подписания Президент Трамп заявил, что соглашение предоставит США «постоянный контроль над безопасностью и другими вопросами» в Гренландии: «Оно не повлечет за собой никаких затрат для Соединенных Штатов и предоставит США возможность делать все необходимое для обеспечения и защиты безопасности Гренландии».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что соглашение «укрепляет нашу общую безопасность в Арктике и Северной Атлантике», а также «одновременно признает суверенитет и территориальную целостность королевства и право гренландского народа на самоопределение». Конкретные положения документа остаются неизвестными.

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