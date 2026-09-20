Выборы на востоке Германии — канцлер Мерц борется за жизнь

В Германии проходят выборы в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании и палату депутатов Берлина. Их значение выходит далеко за рамки местной политики: крупное поражение христианских демократов может привести к отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Напомним, что две недели назад ХДС потерпела сокрушительное поражение в федеральной земле Саскония-Ангальт, лишившись более чем половины голосов. Ультраправая «Альтернатива для Германии» получила на них первое место, за нее проголосовали почти 44% избирателей.

В Берлине основную конкуренцию христианским демократам составляет Die Linke – наследники правившей в ГДР коммунистов из СЕПГ. В Мекленбурге-Передней Померании ХДС балансирует на грани электорального барьера, составляющего 5%. Здесь опросы предрекают победу AfD.

Выборы свидетельствуют, что почти через четыре десятилетия Германия после объединения Германия остается расколотой на запад и восток. Однако рост популярности ультраправых, выступающих против иммиграции, европейской интеграции и за сближение с Россией, меняет традиционный баланс сил – политику брандмауэра, когда остальные партии бойкотировали экстремистов. Германия может стать примером и для других стран ЕС.

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