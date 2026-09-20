 

Выборы на востоке Германии — канцлер Мерц борется за жизнь

20.09.2026, 14:03, Разное
  Поддержать в Patreon

В Германии проходят выборы в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании и палату депутатов Берлина. Их значение выходит далеко за рамки местной политики: крупное поражение христианских демократов может привести к отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Напомним, что две недели назад ХДС потерпела сокрушительное поражение в федеральной земле Саскония-Ангальт, лишившись более чем половины голосов. Ультраправая «Альтернатива для Германии» получила на них первое место, за нее проголосовали почти 44% избирателей.

В Берлине основную конкуренцию христианским демократам составляет Die Linke – наследники правившей в ГДР коммунистов из СЕПГ. В Мекленбурге-Передней Померании ХДС балансирует на грани электорального барьера, составляющего 5%. Здесь опросы предрекают победу AfD.

Выборы свидетельствуют, что почти через четыре десятилетия Германия после объединения Германия остается расколотой на запад и восток. Однако рост популярности ультраправых, выступающих против иммиграции, европейской интеграции и за сближение с Россией, меняет традиционный баланс сил – политику брандмауэра, когда остальные партии бойкотировали экстремистов. Германия может стать примером и для других стран ЕС.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.09 / Во время отпуска в Словении утонул 44-летний израильтянин

20.09 / «Ельцин-центр» объявил о подготовке к приёму мощей Солженицына

20.09 / На востоке России завершилось голосование на выборах в Госудуму

20.09 / Израильский паломник, возвращавшийся из Умани, был задержан на границе и призван в украинскую армию

20.09 / В Корее робот-пылесос выиграл выборы в горсовет

20.09 / ФБР предотвратило теракт сторонника ИГ в Пенсильвании, писавшего об атаках на синагоги

20.09 / NATO приветствует соглашение США и Дании по Гренландии

20.09 / ВСУ — ночью сбиты 101 из 138 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — атака на Москву, сбиты 1110 БПЛА

20.09 / Басманный суд оштрафовал Трампа за принятие «адских санкций»

20.09 / Армия РФ атаковала Киев и Киевскую область — в Глевахе погибли женщина и двое маленьких детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике