На востоке России завершилось голосование на выборах в Госудуму

Центральный избирательный комитет РФ сообщил, что явка на проходящих 18-20 сентября выборах в Государственную думу РФ по состоянию на 11:40 по московскому времени превысила явку на выборах 2016 года.

«По данным Центризбиркома на 11:40 мск, явка на текущих выборах составляет 47,95%. На выборах в Госдуму в 2016 году итоговая явка составила 47,88%. Таким образом, текущий показатель выше на 0,07 процентного пункта», – пишет ТАСС.

Отметим, что в 2021 году явка составила 51,72%. А наиболее высокий показатель был зафиксирован на выборах 1995 года – он составил 64,76%.

Избирательные участки уже закрылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине, Магаданской области. Напомним, что голосование проводится и на оккупированных Россией территориях Украины.

Нет сомнений, что победу на выборах одержит провластная «Единая Россия». «Яблоко», единственная легальная политическая сила, выступающая против войны, была от участия в них отстранена.

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