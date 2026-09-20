 

На востоке России завершилось голосование на выборах в Госудуму

20.09.2026, 11:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Центральный избирательный комитет РФ сообщил, что явка на проходящих 18-20 сентября выборах в Государственную думу РФ по состоянию на 11:40 по московскому времени превысила явку на выборах 2016 года.

«По данным Центризбиркома на 11:40 мск, явка на текущих выборах составляет 47,95%. На выборах в Госдуму в 2016 году итоговая явка составила 47,88%. Таким образом, текущий показатель выше на 0,07 процентного пункта», – пишет ТАСС.

Отметим, что в 2021 году явка составила 51,72%. А наиболее высокий показатель был зафиксирован на выборах 1995 года – он составил 64,76%.

Избирательные участки уже закрылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине, Магаданской области. Напомним, что голосование проводится и на оккупированных Россией территориях Украины.

Нет сомнений, что победу на выборах одержит провластная «Единая Россия». «Яблоко», единственная легальная политическая сила, выступающая против войны, была от участия в них отстранена.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.09 / Израильский паломник, возвращавшийся из Умани, был задержан на границе и призван в украинскую армию

20.09 / В Корее робот-пылесос выиграл выборы в горсовет

20.09 / ФБР предотвратило теракт сторонника ИГ в Пенсильвании, писавшего об атаках на синагоги

20.09 / NATO приветствует соглашение США и Дании по Гренландии

20.09 / ВСУ — ночью сбиты 101 из 138 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — атака на Москву, сбиты 1110 БПЛА

20.09 / Басманный суд оштрафовал Трампа за принятие «адских санкций»

20.09 / Армия РФ атаковала Киев и Киевскую область — в Глевахе погибли женщина и двое маленьких детей

20.09 / Жительница Дирборна подала в суд на город из-за украшений к Рамадану

20.09 / Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке БПЛА — поврежден НПЗ в Капотне, есть погибшие

20.09 / В Марокко ожидаются трехдневные протесты против расширения отношений с Израилем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике