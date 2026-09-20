ФБР предотвратило теракт сторонника ИГ в Пенсильвании, писавшего об атаках на синагоги

В США предъявлено федеральное обвинение 21-летнему Джонатану Хантеру Креймеру, жителю Валенсии в штате Пенсильвания, которого ФБР подозревает в подготовке массового нападения в поддержку террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Креймер был задержан после того, как приобрел полуавтоматическую винтовку и боеприпасы. В его интернет-переписке следователи обнаружили также рассуждения об использовании ядов и нападениях на мероприятия, «предпочтительно в синагогах».

Министерство юстиции США сообщило об обвинении 15 сентября, а 17 сентября обновило сообщение после публикации дополнительных материалов следствия. Креймеру вменяется получение оружия и боеприпасов при наличии оснований полагать, что они будут использованы для совершения тяжкого преступления или федерального преступления террористического характера, в том числе для оказания материальной поддержки иностранной террористической организации.

Джонатан Креймер находился в поле зрения ФБР с 2023 года. Тогда, когда он еще был несовершеннолетним, следователи установили, что за аккаунтом «Nikolas Cruz», через который распространялись угрозы и материалы об организации массовых нападений, стоял именно он. При обыске дома его родителей на ноутбуке Креймера была обнаружена запись, на которой он приносил присягу ИГ и Абу Бакру аль-Багдади (ликвидированному американскими военными в 2019 году). После того расследования Креймера поместили в учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.

В марте 2026 года он вышел из этого учреждения. Через несколько дней ФБР получило анонимное сообщение о том, что Креймер вновь активно общается в интернете с прежними знакомыми и получает подозрительные посылки. Следствие установило, что он пользовался псевдонимом Hamza Al Rashid, представлялся сторонником ИГ, распространял пропагандистские материалы организации и предлагал другим пользователям инструкции, связанные с террористическими нападениями. В его аккаунтах также обнаружили пропагандистские материалы ХАМАСа.

В мае пользователь под именем Hamza Al Rashid писал, что готовится к «операции» против «неверных» и ему не хватает только оружия. В другой переписке он говорил, что ищет рицин, цианид или другое смертельно опасное вещество и хотел бы использовать яд против посетителей общественных мест и мероприятий, особо упомянув синагоги. В июне он обсуждал предполагаемое нападение с человеком, который в действительности был конфиденциальным источником ФБР.

12 сентября агенты начали следить за Креймером, когда тот вышел из дома с сумкой. Он купил одноразовый телефон, затем встретился с человеком на парковке магазина и получил длинную черную сумку. После этого Креймер снял за наличные номер в гостинице в Крэнберри-Тауншип и посетил магазин спортивных товаров, где агенты видели его возле отдела оружия.

Когда Креймер вернулся на парковку гостиницы, к нему подошли сотрудники ФБР. В результате обысков в номере, его вещах и доме были изъяты полуавтоматическая винтовка DPMS Panther Arms, пять магазинов, два из которых были заряжены, 190 патронов калибра 5,56 мм, оптический прицел, сошки для винтовки, газовый баллончик и около 30 ножей. В комнате Креймера дома также нашли написанную от руки записку со словами: «Не ищите меня».

Помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг заявил, что Креймера задержали в момент, когда тот, судя по обстоятельствам, готовился к массовой стрельбе: у него уже были винтовка и около 190 патронов для того, что сам подозреваемый называл своей «миссией». По словам Айзенберга, вмешательство ФБР позволило предотвратить возможную трагедию. Директор ФБР Кэш Патель также заявил, что действия и интернет-активность подозреваемого указывали на подготовку насильственного нападения в поддержку ИГ.

Прокуратура добивается содержания Креймера под стражей без возможности освобождения под залог, утверждая, что он представляет опасность для общества. 14 сентября он отказался от отдельного слушания по вопросу содержания под стражей, а 16 сентября отказался и от предварительного слушания по существу жалобы. Дата следующего заседания пока не назначена.

Еврейская федерация Большого Питтсбурга подчеркнула, что в материалах следствия синагоги упоминаются в общем виде и конкретная община или синагога в качестве цели не названа. Директор службы безопасности федерации Шон Брокос сообщила, что организация находится в тесном контакте с правоохранительными органами.

Питтсбургская еврейская община находится в состоянии повышенной готовности после теракта 27 октября 2018 года в синагоге «Эц а-Хаим» («Древо жизни»), где вооруженный антисемит убил 11 человек. Однако федеральные власти не заявляли о какой-либо связи нынешнего дела с этой синагогой или с конкретным еврейским учреждением.

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