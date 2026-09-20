В Корее робот-пылесос выиграл выборы в горсовет

В южнокорейском городе Кванджу робот-пылесос модели Samsung Jet Bot AI+ одержал победу на довыборах в городской совет, обойдя трёх кандидатов от традиционных партий. Устройство было выдвинуто инициативной группой программистов в качестве технического кандидата, однако избиратели восприняли идею всерьёз: робот набрал 34% голосов, пообещав «очистить город от коррупции и пыли в труднодоступных местах».

Предвыборная программа Jet Bot AI+ отличалась лаконичностью: ни одного публичного скандала, ни одного невыполненного обещания и круглосуточная работа без перерывов на обед. Штаб кандидата транслировал в прямом эфире, как робот методично объезжает мэрию, впитывая грязь и жалобы граждан. Политтехнологи признали это сильнейшим визуальным месседжем кампании, а действующие депутаты занервничали: впервые за долгое время избиратель увидел кандидата, который действительно всасывает проблемы населения.

«Я голосовал сердцем, – признался житель Кванджу Пак Чин Хо. – Все эти люди в пиджаках годами говорят одно и то же, а этот хотя бы молчит и работает. Это стратегическое мышление».

Официальные итоги выборов пока не утверждены: избирком пытается выяснить, распространяется ли на робота закон о возрастном цензе, учитывая что его выпустили два года назад.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro