Израильский паломник, возвращавшийся из Умани, был задержан на границе и призван в украинскую армию

49-летний брацлавский хасид, уроженец Украины, был задержан на границе Украины и Румынии после возвращения из паломничества в Умань. Как пишет сайт «Ба-Хадрей Харедим», он оказался военнообязанным и его против его воли отправили в украинскую армию.

Согласно публикации, житель Бейтар-Илит, отец шестерых детей, у которого есть как украинское, так и израильское гражданство, заговорил с пограничниками по-украински. Те отозвали его в сторону и устроили более обстоятельную проверку, после которой мужчина был задержан. Семья не знает, что с ним.

Деятели брацлавского двора и местные раввины пытаются задействовать свои связи, чтобы выяснить, куда именно направили мужчину. В публикации также отмечается, что семья не имеет средств, чтобы нанять адвоката. К поискам подключено и министерство иностранных дел.

Отметим, что с точки зрения Украины, граждане страны в возрасте от 18 до 60 лет являются военнообязанными и подлежат призыву, а наличие второго гражданства от этого не освобождает. Власти проводят жесткие мобилизационные мероприятия, вызывающие значительное недовольство.

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