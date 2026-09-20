 

«Ельцин-центр» объявил о подготовке к приёму мощей Солженицына

20.09.2026, 13:00, Разное
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Руководство «Ельцин-центра» объявило о начале подготовки новой постоянной экспозиции, центральным экспонатом которой станут мощи Александра Солженицына. В учреждении пояснили, что музей давно стал «главным мемориально-просветительским пространством российского либерализма», однако до сих пор ему не хватало собственной святыни.

По словам представителей центра, решение принято в рамках программы по дальнейшему развитию комплекса.

«Площадь наших экспозиций уже превышает площадь Зимнего дворца. Теперь настало время превзойти и мавзолей. Там посетителям показывают всего один экспонат, а у нас это будет полноценное мультимедийное паломничество с историческим контекстом, аудиогидом и интерактивными инсталляциями», – рассказала куратор проекта Алевтина Мойшман.

После открытия экспозиции «Ельцин-центр» рассчитывает окончательно закрепить за собой статус главного места паломничества для просвещённой интеллигенции России. По оценкам специалистов, новый мемориальный комплекс станет крупнейшим в стране и по площади, и по продолжительности обязательного экскурсионного маршрута. Экскурсия будет завершаться посещением сувенирной лавки, где посетителям предложат подарочное издание «Архипелага ГУЛАГ», коллекционные свечи «Огонь свободы» и полное собрание журнала «Огонёк» за 1989 год в кожаном переплёте.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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