 

Трамп выразил готовность встретиться с президентом Ирана во время Генассамблеи ООН

20.09.2026, 16:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп в беседе с иерусалимским корреспондентом Fox News Треем Йингстом заявил, что он в настоящее время находится в процессе принятия решений относительно дальнейших действий по поводу Ирана.

По словам Йингста, Трамп заявил, что рассматривает несколько вариантов: «разгромить Иран, позволить ему экономически загнивать или вести переговоры». «Надеюсь, они будут вести себя хорошо», – добавил президент США.

Трамп также заявил, что «в не слишком отдаленном будущем произойдут большие события». На вопрос о возможности встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время пребывания в Нью-Йорке на следующей неделе в связи с Генеральной Ассамблеей ООН он ответил, что «вероятно, открыт» для такой встречи.


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