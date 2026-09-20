Правительство Италии готовит запрет на бурки и никабы в школах

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о подготовке законопроекта, который запретит ношение бурок и никабов в учебных заведениях, а также официально ограничит число иностранных учащихся в школьных классах.

Законопроект также обяжет родителей тех иностранных школьников, которые сталкиваются с проблемами с интеграцией, в обязательном порядке учить итальянский язык.

В настоящее время в итальянском законодательстве нет прямого запрета на ношение бурок или никабов. Действующий с 1975 года закон запрещает находиться в местах общего пользования в мотоциклетных шлемах или одежде, затрудняющей установление личности, без уважительной причины. В 2008 году Высший административный суд Италии уточнил, что традиционные мусульманские вуали допустимы по религиозным соображениям при условии, что женщина открывает лицо по требованию полиции для проверки документов.

Что касается квот на иностранных учащихся, то, по данным Национального института статистики (ISTAT), они составляют около 12% от общего числа школьников в стране. Ограничение в 30% мигрантов на один класс действует в Италии еще с 2010 года: планка может подниматься для детей, родившихся в Италии и владеющих языком, или снижаться для тех, кто плохо говорит по-итальянски. Каким именно образом правительство Мелони намерено изменить действующий порядок, премьер-министр пока не уточнила.

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