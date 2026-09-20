В РЖД будут брать дополнительную плату за массу пассажира, превышающую 70 кг

В «Российских железных дорогах» заявили о планах в следующем году модернизировать тамбуры в большинстве поездов – там появятся встроенные весы, которые будут показывать массу каждого пассажира. Верхней границей нормы в РЖД называют 70 килограмм, а за всё, что больше этого значения, придётся доплатить по формуле 10-10: 10% от стоимости билета за каждые 10 кг сверх нормы.

Как рассказали в компании, недавно специалисты по обслуживанию выявили проблему повышенного износа колёсных пар из-за избыточного багажа и слишком тучных пассажиров. Чтобы компенсировать эти непредвиденные расходы на ремонт, было решено «поступить справедливо» и брать деньги только за превышение предельно допустимой массы человекоединиц и чемоданоединиц.

«Мы рассчитываем, что при нормализованной загрузке поезда будут изнашиваться медленнее и ходить быстрее, что также позволит оптимизировать график», – пояснил представитель РЖД.

Плата за избыточную массу в 2027 году затронет только поезда дальнего следования и местного сообщения, поскольку пригородными поездами чаще всего пользуются пенсионеры, как правило не отличающиеся тучностью. Кроме того, по просьбе мэра Москвы для жителей столицы будет установлен повышенный лимит – они смогут ездить без доплаты при массе до 85 кг.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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