 

В РЖД будут брать дополнительную плату за массу пассажира, превышающую 70 кг

20.09.2026, 18:00, Разное
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В «Российских железных дорогах» заявили о планах в следующем году модернизировать тамбуры в большинстве поездов – там появятся встроенные весы, которые будут показывать массу каждого пассажира. Верхней границей нормы в РЖД называют 70 килограмм, а за всё, что больше этого значения, придётся доплатить по формуле 10-10: 10% от стоимости билета за каждые 10 кг сверх нормы.

Как рассказали в компании, недавно специалисты по обслуживанию выявили проблему повышенного износа колёсных пар из-за избыточного багажа и слишком тучных пассажиров. Чтобы компенсировать эти непредвиденные расходы на ремонт, было решено «поступить справедливо» и брать деньги только за превышение предельно допустимой массы человекоединиц и чемоданоединиц.

«Мы рассчитываем, что при нормализованной загрузке поезда будут изнашиваться медленнее и ходить быстрее, что также позволит оптимизировать график», – пояснил представитель РЖД.

Плата за избыточную массу в 2027 году затронет только поезда дальнего следования и местного сообщения, поскольку пригородными поездами чаще всего пользуются пенсионеры, как правило не отличающиеся тучностью. Кроме того, по просьбе мэра Москвы для жителей столицы будет установлен повышенный лимит – они смогут ездить без доплаты при массе до 85 кг.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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