В Пакистане шестеро военнослужащих стали жертвами вооруженного нападения

Шесть военнослужащих, в том числе двое офицеров, погибли в результате нападения на силы армии Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва, в воскресенье, 20 сентября.

Нападение произошло через два дня после взрыва смертника в мечети на северо-западе страны, который, как утверждается, привел к десяткам погибших и раненых.

Официальные структуры Пакистана пока не сообщили подробностей о вооруженном нападении на военных.

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