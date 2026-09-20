Российская Yadro работает над радиомодулем, совмещающим LTE и 5G

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Российский производитель с уже известным именем Yadro инвестировал порядка 1,2 млрд рублей в разработку двухдиапазонного радиомодуля, который будет использоваться в базовых станциях и совместим с сетями как LTE, так и 5G. Устройство функционирует на частотах 2100 и 2600 МГц, а в серийное производство оно будет запущено осенью этого года.

Как пояснил Роман Масленников, возглавляющий центр Yadro по разработке радиочастотных систем, совмещение двух диапазонов в единственном модуле поможет мобильным операторам уменьшить объем оборудования, размещаемого на вышках связи.

Первыми получателями оборудования с новым модулем станут «МегаФон» с «ВымпелКомом», уже эксплуатирующие базовые станции производства Yadro. Еще в 2025 году «МегаФон» оформил заказ на 1500 станций, а «ВымпелКом» — на 1000 единиц.

При этом «Билайн» сообщил, что активно проводит тестирование решений от российских производителей, но не стал раскрывать итоги испытаний, а в Т2 заявили, что еще не получали от Yadro предложений поучаствовать в тестировании новых станций.

В планах Yadro запуск еще одной серийной модели радиомодуля, ориентированной на диапазоны 800 и 900 МГц. Начало производства запланировано на первые месяцы 2027 года.

К слову, представители Yadro подчеркивают, что в конструкции данного оборудования используются компоненты не только российского, но и зарубежного происхождения.

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