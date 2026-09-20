Российский Центризбирком опубликовал первые результаты выборов в Госдуму

Российский Центризбирком опубликовал первые результаты подсчета голосов на выборах депутатов Госдумы. После обработки 13,88% протоколов с избирательных участков у федерального списка «Единой России» 57,54%. На втором месте КПРФ с 13,67%, на третьем – ЛДПР с 9,27%, пишет «Медуза».

В Госдуму также проходят, судя по данным ЦИК, «Новые люди» с 7,96% и «Справедливая Россия» (5,16%).

Голосование шло три дня – с 18 по 20 сентября. Последними на территории РФ закрылись участки в Калининградской области.

После закрытия избирательных участков были опубликованы данные экзитполов, согласно которым в Госдуму проходят пять партий, а «Единая Россия» получает около 50% голосов.

Явка на выборах, по данным на 20:00 мск, составила, как объявил ЦИК, 56,66%. Это больше, чем на парламентских выборах 1993 года (тогда явка была 54,7%), 2003 года (55,75%), 2016 года (47,88%) и 2021 года (51,72%).

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