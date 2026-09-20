Пропалестинская акция в Берлине. Данные о ее «массовости» расходятся

В берлинском районе Трептов в воскресенье, 20 сентября, прошла массовая пропалестинская акция протеста под лозунгом «Остановите геноцид в Палестине». Демонстрация была официально зарегистрирована и согласована с городскими властями.

Главными требованиями протестующих стали «немедленное прекращение военной операции в секторе Газы и полный запрет на экспорт немецкого оружия и военной техники в Израиль».

Охрану порядка и контроль над соблюдением условий проведения шествия обеспечивали усиленные наряды берлинской полиции. Серьезных столкновений в ходе акции зафиксировано не было.

Арабские СМИ сообщили, что акция в Берлине была «многотысячной». Однако по данным полиции, на нее собралось около 500 активистов.

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