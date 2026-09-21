Стрельба возле синагоги в канадской провинции Онтарио, ранен полицейский

Представители полиции канадской провинции Онтарио 21 сентября заявили о перестрелке возле синагоги «Сыновья Яакова» в городе Белвилл.

Инцидент произошел в Йом-Кипур, пишет телеканал NBC News. В результате перестрелки офицер полиции получил ранение, а нападавший был нейтрализован ответным огнем. Служба скорой помощи доставила обоих пострадавших в местную больницу. Врачи оценивают состояние сотрудника полиции как стабильное, его жизни ничто не угрожает; подозреваемый находится под стражей, он в тяжелом состоянии.

Служба безопасности синагоги совместно с полицией эвакуировала прихожан и блокировала прилегающие улицы. Специальный отдел расследований Онтарио начал проверку по факту применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции.

Правоохранительные органы устанавливают мотивы нападавшего и проверяют версию о возможном преступлении на почве национальной или религиозной ненависти.

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