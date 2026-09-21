На северо-востоке Судана произошел обвал на нелегальном золотом прииске

На северо-востоке Судана произошел обвал на нелегальном золотоносном руднике, в результате чего по меньшей мере 11 человек погибли и около 30 получили ранения.

Трагедия произошла в труднодоступном районе Они. По словам очевидцев, обрушение пород началось в субботу, 19 сентября, вечером. Представитель государственной компании Sudanese Mineral Resources Co. подтвердил, что к воскресенью спасатели извлекли тела 11 погибших и эвакуировали из-под завалов 30 человек. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

За последние дни это уже второй масштабный инцидент на кустарных шахтах страны. Ранее, 13 сентября, серии аналогичных обвалов на западе Судана унесли жизни по меньшей мере 82 человек.

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