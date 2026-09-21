 

Глава Роскоммолодёжи в 65 лет женился на 19-летней одногруппнице своего внука

21.09.2026, 11:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Руководитель Роскоммолодёжи Виталий Курдюмов в возрасте 65 лет вступил в брак с 19-летней студенткой университета «Синергия» Ариной Новиковой, которая учится в одной группе с его внуком, 20-летним главой Росдолголетия Степаном Курдюмовым.

Церемония состоялась спустя месяц после развода Курдюмова с предыдущей супругой, 26-летней Алёной Шинцовой.

На свадьбе в ресторане «Белуга» присутствовали 200-250 гостей. Праздничный стол был сервирован морепродуктами, чёрной икрой, водкой и шампанским.

«Я, конечно, рискую сейчас кого-нибудь там нечаянно задеть, вот этих всех любителей оскорбляться, которые в нынешние времена под каждым кустом сидят… Но я всё-таки скажу такую, может быть, несколько крамольную, спорную для некоторых там мысль: женщины после двадцати пяти уже не первой свежести, понимаете? Ну как машина: чем больше пробег, тем больше вложений требуется. А тут практически с иголочки – любо посмотреть и не только посмотреть», – заявил Курдюмов гостям во время церемонии.

С новой супругой чиновника познакомил месяц назад его друг, глава Росрыболовства Георгий Иванов – по словам жениха, это случилось после того как тот проиграл ему крупную сумму в карты.

Степан Курдюмов направил дедушке официальное поздравление дедушке от Росдолголетия – в нём он подчеркнул, что как «ангел-хранитель российских пенсионеров не может обойти вниманием одного из главных пенсионеров нашей страны». Ведомство пожелало молодожёнам здоровья и «дальнейшего воплощения принципов активного долголетия в личной жизни».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.09 / На северо-востоке Судана произошел обвал на нелегальном золотом прииске

21.09 / Белый дом подготовил санкции против структуры Международного уголовного суда

21.09 / Стрельба возле синагоги в канадской провинции Онтарио, ранен полицейский

21.09 / В Иркутске на избирательный участок пришёл медведь и проголосовал за «Единую Россию»

21.09 / В Шри-Ланке обнаружено крупнейшее массовое захоронение в истории страны

21.09 / В Пакистане задержали сестру находящегося в заключении бывшего премьер-министра

21.09 / В Индонезии тайно выпустили из тюрьмы преподавателя, осужденного за сексуальное насилие

21.09 / Как слоны стали такими огромными и для чего им нужен хобот?

20.09 / Российская Yadro работает над радиомодулем, совмещающим LTE и 5G

20.09 / В Пакистане шестеро военнослужащих стали жертвами вооруженного нападения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике