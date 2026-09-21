Глава Роскоммолодёжи в 65 лет женился на 19-летней одногруппнице своего внука

Руководитель Роскоммолодёжи Виталий Курдюмов в возрасте 65 лет вступил в брак с 19-летней студенткой университета «Синергия» Ариной Новиковой, которая учится в одной группе с его внуком, 20-летним главой Росдолголетия Степаном Курдюмовым.

Церемония состоялась спустя месяц после развода Курдюмова с предыдущей супругой, 26-летней Алёной Шинцовой.

На свадьбе в ресторане «Белуга» присутствовали 200-250 гостей. Праздничный стол был сервирован морепродуктами, чёрной икрой, водкой и шампанским.

«Я, конечно, рискую сейчас кого-нибудь там нечаянно задеть, вот этих всех любителей оскорбляться, которые в нынешние времена под каждым кустом сидят… Но я всё-таки скажу такую, может быть, несколько крамольную, спорную для некоторых там мысль: женщины после двадцати пяти уже не первой свежести, понимаете? Ну как машина: чем больше пробег, тем больше вложений требуется. А тут практически с иголочки – любо посмотреть и не только посмотреть», – заявил Курдюмов гостям во время церемонии.

С новой супругой чиновника познакомил месяц назад его друг, глава Росрыболовства Георгий Иванов – по словам жениха, это случилось после того как тот проиграл ему крупную сумму в карты.

Степан Курдюмов направил дедушке официальное поздравление дедушке от Росдолголетия – в нём он подчеркнул, что как «ангел-хранитель российских пенсионеров не может обойти вниманием одного из главных пенсионеров нашей страны». Ведомство пожелало молодожёнам здоровья и «дальнейшего воплощения принципов активного долголетия в личной жизни».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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