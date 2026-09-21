 

В регионах организуют внутренний миграционный контроль

21.09.2026, 13:00, Разное
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В рамках национального проекта «Малая Родина – сила России» в регионах организуют внутренний миграционный контроль – новая государственная служба будет контролировать перемещения россиян по стране и пресекать «нежелательные миграционные потоки».

Как пояснили в межведомственной рабочей группе, отдельные регионы страдают от депопуляции и это бьёт по экономике страны в целом.

«Очень важно перед переездом человека проконсультировать о его вкладе в экономику региона и о вреде, который он может нанести, если уедет, и об ответственности, разумеется, если он этот вред своей стране хочет нанести, – заявил помощник вице-премьера Анатолий Овсянников. – После этого он сможет дать добровольное согласие на отказ от переезда и покинуть консультационный кабинет».

Тем не менее, у россиян всё-таки будет возможность покинуть малую Родину – при условии, если государство одобрит заявление, поданное как минимум за 3 месяца до предполагаемой эмиграции. Рассматривать его будут с учётом рекомендаций от соседей и с места работы.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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