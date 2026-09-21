Три новостных агентства подали в суд на администрацию Трампа

Телеканалы MS NOW, CNN и издание Politico заявили в понедельник, 21 сентября, что подают в суд на администрацию Трампа, чтобы защитить свои права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США.

Это произошло после заявления президента Дональда Трампа о том, что он запретит корреспондентам этих СМИ посещать территорию Белого дома.

По данным CNN, три новостных агентства заявили, что уведомили правительство о подаче иска в окружной суд США по округу Колумбия. Слушания по делу могут начаться в экстренном порядке уже на этой неделе.

Накануне президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что вводит «немедленный» бойкот в отношении CNN, Politico и MSNOW. Представителей этих СМИ больше не будут приглашать для освещения работы Белого дома.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro