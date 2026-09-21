Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1671-й день войны

Минобороны РФ 20 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В результате решительных действий взяты под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка Харьковской области. В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Бузово, Красный Яр, Резниково, Варваровка и Хрипуны Харьковской области. Потери блокированных формирований ВСУ составили более 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, артиллерийское орудие и наземный робототехнический комплекс. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Петропавловка и Приколотное Харьковской области. Пресечены три попытки заброски групп усиления ВСУ из населенного пункта Великий Бурлук в направлении населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Сосновка, Подсреднее и Сосновый Бор Харьковской области. В Сумской области поражены формирования трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кияница, Вакаловщина, Хотень и Великая Чернетчина Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 265 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, реактивную систему залпового огня, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лозовое, Волчий Яр, Богородичное Донецкой Народной Республики, Лесная Стенка, Низшее Соленое и Червоный Оскол Харьковской области. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США, реактивная система залпового огня и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Николаевка, Красный Молочар, Высокоивановка, Василевская Пустошь и Червонозаряное Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов»* в районах населенных пунктов Лидино, Белозерское, Малотарановка, Калинино, Веровка, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 430 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Голубково, Заливное, Общее, Воскресенка Запорожской области, Васильковка, Малиновка и Великомихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Кушугум Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, 17 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, военным аэродромам, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 634 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 242 630 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса,

30 982 танка и другие боевые бронированные машины, 1 780 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 465 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 248800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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