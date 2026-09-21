Reuters — с начала года Трамп как минимум 890 раз публично упомянул имя Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп с 1 января по 21 сентября 2026 года как минимум 890 раз публично упомянул имя своего предшественника Джо Байдена, сделав его основной мишенью своей предвыборной риторики в преддверии промежуточных выборов. Об этом свидетельствует детальный анализ публичных выступлений и публикаций Трампа, проведенный агентством Reuters.

Байден был упомянут почти на 200 официальных мероприятиях и в интервью главы президента США, а также примерно в 190 его публикациях в социальной сети Truth Social.

Согласно тематическому распределению, Трамп упомянул экс-президента как минимум 210 раз в контексте экономики и инфляции, 168 раз при обсуждении вопросов иммиграции и границ, и 138 раз в контексте внешней политики и национальной безопасности, одновременно возлагая на него ответственность за широкий спектр других внутренних проблем страны. В частности, Трамп обвинял Байдена в нехватке боеприпасов у американских военных, высоких ценах на жилье и кризисном состоянии сталелитейной промышленности.

Критика в адрес Байдена звучала на самых разнообразных площадках и мероприятиях Белого дома и за его пределами: от премьеры документального фильма первой леди Мелании Трамп и Национального молитвенного завтрака до традиционного праздника катания пасхальных яиц на Южной лужайке Белого дома.

Суточный рекорд по количеству упоминаний Байдена Трамп установил в июле во время саммита NАТО в Турции, упомянув своего предшественника 16 раз за день.

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