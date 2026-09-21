 

Евросоюз готовит новые санкции после прошедших в России выборов в Госдуму

21.09.2026, 14:33, Разное
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Евросоюз готовит новые санкции после прошедших в РФ выборов в Госдуму.

Под ограничения попадут организаторы голосования и кандидаты на оккупированных территориях Украины, а также те, кого Европа считает причастными к подрыву свободных выборов внутри России. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС, которое опубликовала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Выборы 18-20 сентября продемонстрировали «продолжающееся и углубляющееся разрушение демократии в России», а исключение кандидатов от «Яблока» еще сильнее ограничило выбор россиян. «Яблоко» остается «одной из последних оппозиционных сил» в РФ и единственной партией с антивоенной программой, подчеркивается в заявлении ЕС.

«От демократии в РФ осталась лишь видимость», – отметила Каллас.

Отдельно Брюссель заявил, что не признает ни голосование, ни результаты выборов на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, подчеркивает «Медуза».

В заявлении также отмечается, что РФ не пригласила на выборы наблюдателей ОБСЕ, тем самым отказав избирателям в беспристрастной и независимой оценке.


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