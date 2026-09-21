Трамп хочет построить в Вашингтоне триумфальную арку с дронами, оружием и снайперами

Президент США Дональд Трамп заявил, что 76-метровая триумфальная арка, которую он собирается строить на берегу реки Потомак напротив Мемориала Линкольна и в непосредственной близости от Арлингтонского национального кладбища в Вашингтоне, будет одновременно служить комплексом для хранения военного оборудования, а также позволит размещать снайперов и беспилотники, пишет ВВС.

«Нигде в мире не будет подобного сооружения», – написал Трамп на своей платформе Truth Social. Он добавил, что из «59 крупнейших городов и столиц» Вашингтон – «единственный в мире, где нет триумфальной арки», не уточнив, о каких именно городах идет речь.

В посте, опубликованном в воскресенье утром, Трамп сообщил, что обновляет эти планы по «настоятельной просьбе» вооруженных сил США и в «целях национальной безопасности».

Арка станет военным комплексом «высшего класса» и будет «размещать, хранить и обеспечивать возможность оперативного использования большого количества дронов, а также снайперов как на крыше, так и на площади, а также хранить значительные запасы снайперских боеприпасов», – сообщил он.

Он ничего не написал о планах строительства или сроках, и пока неясно, требуется ли ему дополнительное одобрение для постройки.

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