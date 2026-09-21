Dyson выпустила звездолет от мира зубных щеток

Инженеры Dyson выпустили настолько сложное устройство, что, по их собственным словам, «было бы уже неправильно называть его зубной щеткой». Dyson CameraJet сочетает ирригатор и электрическую щетку. Но самая интересная часть гаджета — это встроенная камера. Крошечная (всего один миллиметр в диаметре) камера встроена под головкой щетки и делает двадцать восемь снимков в секунду, чтобы находить и очищать промежутки между зубами. Устройство использует модель ИИ, обученную сравнивать изображения вашего рта с базой из тысяч других, распознает промежутки и автоматически направляет на них струю воды.

Устройство подключается к приложению Dyson, которое можно сравнить с личным онлайн-стоматологом: обучающие видео, анализ того, как вы чистите зубы, оценка качества и карта охваченных участков. Самое интересное — во время чистки вы видите изображение с камеры в реальном времени. Dyson сообщает, что видео не записывается и не сохраняется. Как камера видит сквозь пену? Никак — для лучших результатов компания рекомендует пасту без пенообразователей.

Еще одна деталь — технология водяной нити. Вместо игольчатой струи Dyson использует конусообразную, которая покрывает большую поверхность и эффективнее удаляет налет. Проблему неравномерного напора при наклоне решают резервуар и мембранный насос, минимизирующие воздушные карманы. Резервуар для ополаскивателя на двенадцать с половиной миллилитров мал: его наполняют за три секунды от портативной станции на двести миллилитров, которая служит док-станцией и дорожным футляром. Одного заряда хватает на десять дней работы. CameraJet стоит 499,99 долларов и доступен в двух цветах. В комплекте док-станция, две насадки и кабель.

Источник — Dyson

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