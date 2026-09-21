 

При расчёте пенсий начнут учитывать «полезные условия труда»

21.09.2026, 16:00, Разное
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В правительстве подготовили законопроект, который вводит понятие «полезные для здоровья и жизнедеятельности условия труда». Он будет учитываться при расчёте срока выхода на пенсию и её размера.

Лица, в трудовом пути которых накопилось достаточно полезных условий, могут выйти на пенсию на 5 лет или 10 лет позже (женщины и мужчины соответственно). Сумма выплаты тоже, как отмечается, будет «скорректирована в сторону, противоположную повышению».

«Список включает 67 факторов, поддерживающих хорошее качество жизни. Среди прочего учитываются: проживание в сталинках и цековках, зарплата выше среднего по региону, опыт посещения капстран как в служебных, так и в личных целях. Исключения предусматриваются для работников государственных органов и их близких родственников, а также для деятелей культуры, пока ещё не внесённых в список иноагентов», – пишет газета «Коммерсант».

Изменения в порядок расчёта пенсий должны вступить в силу с 2028 года – сначала в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока, а затем и в остальных субъектах Российской Федерации.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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