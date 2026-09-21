 

«Первый в мире поединок морских беспилотников» произошел в акватории Черного моря

21.09.2026, 16:45, Разное
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Как сообщило командование ВМС Украины, 12 сентября украинский беспилотный катер «Сарган-3000» потопил российский морской беспилотник «Оркан». По всей видимости, бой состоялся в северо-западной акватории Черного моря.

Особенность данного эпизода в том, что судно было уничтожено не в результате прямого столкновения, как это происходило раньше, а дистанционно — с помощью боевого модуля «Protector» калибра 12,7 мм.

По оценке украинской стороны, «это первое в истории сражение между беспилотными морскими судами», знаменующее все более активное участие морских дронов в поражении кораблей, портов и морской инфраструктуры.

«Сарган-3000» — украинский «клон» американского автономного катера SeaWolf компании Nordex. Его испытания завершились в апреле 2026 года. Как сообщают в ВМСУ, безэкипажное судно «обладает высокой маневренностью» и способно уничтожать корабли противника в открытом море.

По мнению западных экспертов, уничтожение одного российского катера не окажет влияния на ход боевых действий. Однако очевидно, что по мере продолжения конфликта стороны будут отрабатывать и совершенствовать тактику применения морских дронов — в том числе, для уничтожение безэкипажных судов противника.Источник &#8212 Interesting engineering


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