 

В Британии пропалестинские активисты перекрыли подъезды к заводу Elbit Systems

21.09.2026, 16:03, Разное
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В британском городке Шинстон пропалестинские активисты перекрыли подъезды к заводу израильской компании Elbit Systems.

Они заблокировали дорогу и поджигали дымовые шашки, пишет «Аль Джазира». Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Отметим, что Elbit Systems – израильская компания оборонной промышленности, специализирующаяся на разработке и производстве электроники для военных и гражданских целей.

В европейских странах пропалестинские активисты периодически проводят акции у предприятий, которые они связывают с израильским оборонно-промышленным комплексом.


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