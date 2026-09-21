В Британии пропалестинские активисты перекрыли подъезды к заводу Elbit Systems

В британском городке Шинстон пропалестинские активисты перекрыли подъезды к заводу израильской компании Elbit Systems.

Они заблокировали дорогу и поджигали дымовые шашки, пишет «Аль Джазира». Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Отметим, что Elbit Systems – израильская компания оборонной промышленности, специализирующаяся на разработке и производстве электроники для военных и гражданских целей.

В европейских странах пропалестинские активисты периодически проводят акции у предприятий, которые они связывают с израильским оборонно-промышленным комплексом.

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