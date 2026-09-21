 

Батарея из кирпичей может нагреваться до 1800°C и запасать энергию в виде тепла

21.09.2026, 17:15, Разное
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Производитель стройматериалов с мировым именем, компания Holcim заказала строительство двух новых печей Electrified Thermal Solutions. Это не классические печи из кирпича, в которых сжигают топливо — здесь кирпичи служат аккумуляторами и накапливают энергию. И ее так много, что можно использовать в промышленных целях — например, для производства цемента, очень энергоемкого процесса.

Однако главная особенность печей не в самих кирпичах, хотя их специально разработали для этой цели. Нагрев происходит электрическим способом и в Holcim по праву гордятся этим. Потому что это позволяет запасать энергию, полученную от возобновляемых источников, напрямую. А это один из мировых трендов, поэтому в компании рассчитывают на внимание множества клиентов.

Кирпичи могут разогреваться до 1800°C, поэтому такой печью можно заменить ряд устаревшего теплового оборудования. И перестать сжигать топливо, минимизировав выбросы, что тоже весьма востребовано. О мощности и других параметрах печей ничего не сообщается. Однако известно, что демонстрационная система Electrified Thermal в Сан-Антонио мегаваттного масштаба уже отработала более 1000 часов.Источник &#8212 PRnewswire


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