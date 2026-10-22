 

Женщина напала на хасида на Манхэттене, проверяется версия антисемитского нападения

22.10.2026, 17:30, Разное
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В среду вечером в районе Diamond District на Манхэттене в Нью-Йорке было совершено нападение с ножом на мужчину, принадлежащего к общине хасидов ХАБАДа. Нападавшая – женщина в возрасте примерно 30 лет – находится в розыске.

Как пишет The Jerusalem Post, полиция Нью-Йорка расследует инцидент, как «преступление ненависти» – нападение на почве антисемитизма.

По свидетельствам очевидцев, женщина прошла мимо нескольких других пешеходов, не нападая на них, прежде чем атаковать хасида, чья одежда явно указывала на его принадлежность к еврейской общине. Согласно некоторым сообщениям, орудием нападения был шприц или игла.

Пострадавший был доставлен в больницу Bellevue, его состояние оценивается как стабильное.

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