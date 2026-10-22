В Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0

В четверг в Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0: подземные толчки были зафиксированы примерно в 22:30 по местному времени (17:30 по времени Израиля) Китайским сейсмологическим центром (CENC).

Эпицентр землетрясения находился в высокогорном уезде округа Нагчу на севере Тибета, на глубине около 10 км. Землетрясение произошло примерно в 400 км от столицы Тибета Лхасы.

Сообщения о погибших и пострадавших пока не поступали.

В прошлом году в тибетском уезде Тингри произошло землетрясение магнитудой 7,1. Только в этом регионе погибли до 400 человек, еще 13 человек погибли в Непале.

Тибет относится к числу наиболее сейсмически активных регионов мира. Он расположен в зоне взаимодействия Индийской и Евразийской тектонических плит.