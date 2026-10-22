В Париже разграбили и сожгли офис рейтингового агентства, которое неделю назад признало столицу Франции самой безопасной в мире

В Париже в ходе протестов школьников разграбили и сожгли главный офис рейтингового агентства Global Urban Indexes, которое 15 октября признало французскую столицу первой в мире по безопасности и качеству жизни. Во время погромов из здания унесли всю ценную технику, а охранник, пытавшийся помешать митингующим, был госпитализирован в бессознательном состоянии с сотрясением мозга, переломами и отравлением дымом.

Согласно последнему рейтингу Global Urban Indexes, Париж делит с Нью-Йорком первое место по безопасности, а в списке мировых столиц по качеству жизни уже 10 лет занимает либо первую, либо вторую строчку. В первую десятку агентство также включило Рио-де-Жанейро с формулировкой «за усилия президента Лулы де Сильвы по устранению классового и экономического неравенства». Как поясняли составители индекса, реальная угроза безопасности заключается в «нерепрезентованности и недостаточной разнообразности национальных, расовых и культурных меньшинств и сообществ». Число преступлений на 10 тысяч человек населения в их формулах с 2019 года учитывается всё меньше и меньше, поскольку «может транслировать искажённые образы и способствовать распространению предрассудков в корелляции с показателями национального состава».

При этом российская столица не включалась в рейтинги Global Urban Indexes с 2022 по 2024 год, а с 2025 года она занимает предпоследние и последние места. Как отмечалось в недавнем комментарии составителей индекса безопасности, Москва «оказывает колоссальное психологическое давление своими неестественно стерильными улицами со снующими всюду фальшиво-дружелюбными местными жителями, отталкивает безыдейной сталинской архитектурой, пытается принизить человеческое достоинство избыточно монументальными и безжизненными сводами станций метро, напоминающими об эпохе советского тоталитаризма».

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