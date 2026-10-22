Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1702-й день войны

Минобороны РФ 22 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Революционное, Новоужвиновка, Колодезное, Бугаевка, Котовка и Избицкое Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кровное, Хотень, Бариловка и Лужки Сумской области. Противник потерял более 230 военнослужащих, 21 автомобиль, 1 артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Плескачовка, Осиново, Тамаргановка Харьковской Области, Райгородок и Богородичное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили: свыше 200 военнослужащих, 16 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Гавриловка, Кондратовка и Василевская Пустошь Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 185 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 32 автомобиля, 4 орудия полевой артиллерии западного производства и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Криницы, Роганское, Новодонецкое, Шиловка, Каменка, Староварваровка, Белозерское, Новоявленка Донецкой Народной Республики и Ленинское Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Мировка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Васильковское, Диброва, Коломийцы Днепропетровской области, Барвиновка, Воскресенка и Вольнянка Запорожской области. ВСУ потеряли более 245 военнослужащих и 8 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Кирово и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 27 автомобилей и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам вооружения, боеприпасов и военного имущества, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158-ми районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 1 226 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 268113 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31336 танков и других боевых бронированных машин, 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36785 орудий полевой артиллерии и минометов, 75272 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 276100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.