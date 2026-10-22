Трамп воздержался от оценки «гуманизма» Путина

Президент США Дональд Трамп постарался избежать однозначной оценки, когда его попросили прокомментировать заявление Стивена Виткоффа. Эмиссар президента назвал Владимира Путина «гуманистом», поскольку тот согласился освободить гражданина США Стивена Хаббарда.

«Возможно, в данном конкретном случае, когда цель – освобождение человека, который думал, что проведет в тюрьме оставшуюся жизнь. Но я бы не стал давать оценок в ту или иную сторону», – заявил Трамп во время проходившего в Белом доме совещания о преступности в интернете.

Среди многих республиканских сенаторов и конгрессменов заявление Виткоффа вызывало возмущение. «Путин – хладнокровный убийца», – сообщил техасский сенатор Джон Корнин. «ОН бандит, агрессор, ведущий войну против Украины, а никакой не гуманист», – написала представительница штата Мэн Сюзан Коллинс.

«Стив, ты рехнулся. Посмотри на определение слова «гуманист». Просто стыд и позор. Поезжай в Украину и узнай у семей, чьи дети были убиты или похищены Путиным, считают ли они твоего друга гуманистом?» – написал сенатор из Северной Каролины Том Тиллис.