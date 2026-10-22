 

Трамп воздержался от оценки «гуманизма» Путина

22.10.2026, 11:30, Разное
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Президент США Дональд Трамп постарался избежать однозначной оценки, когда его попросили прокомментировать заявление Стивена Виткоффа. Эмиссар президента назвал Владимира Путина «гуманистом», поскольку тот согласился освободить гражданина США Стивена Хаббарда.

«Возможно, в данном конкретном случае, когда цель – освобождение человека, который думал, что проведет в тюрьме оставшуюся жизнь. Но я бы не стал давать оценок в ту или иную сторону», – заявил Трамп во время проходившего в Белом доме совещания о преступности в интернете.

Среди многих республиканских сенаторов и конгрессменов заявление Виткоффа вызывало возмущение. «Путин – хладнокровный убийца», – сообщил техасский сенатор Джон Корнин. «ОН бандит, агрессор, ведущий войну против Украины, а никакой не гуманист», – написала представительница штата Мэн Сюзан Коллинс.

«Стив, ты рехнулся. Посмотри на определение слова «гуманист». Просто стыд и позор. Поезжай в Украину и узнай у семей, чьи дети были убиты или похищены Путиным, считают ли они твоего друга гуманистом?» – написал сенатор из Северной Каролины Том Тиллис.

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