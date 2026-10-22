Витамин С против рака крови: трёхлетнее наблюдение принесло обнадёживающие результаты

Ежедневный приём витамина С может быть связан с повышением выживаемости людей с предраковыми заболеваниями крови и некоторыми формами рака крови. К такому выводу пришли исследователи по результатам клинического испытания, в котором участники в течение года получали по 1000 мг витамина С или плацебо. Примерно через три года наблюдения вероятность остаться в живых оказалась значительно выше среди тех, кто принимал витамин.

Результаты исследования «ЭВИТА», опубликованные в научном журнале CANCER Американского онкологического общества, пока считаются предварительными. Учёные подчёркивают, что обнаруженную связь необходимо подтвердить в более масштабном клиническом испытании третьей фазы. Однако полученные данные дают основания подробнее изучить витамин С как возможное средство поддержки пациентов с заболеваниями, способными перерасти в лейкемию.

В исследовании участвовали 109 человек с двумя заболеваниями крови: клональной цитопенией неопределённого значения и миелодиспластическим синдромом. Оба состояния могут прогрессировать в острый миелоидный лейкоз — агрессивную форму рака крови, которая нередко трудно поддаётся лечению. Вероятность развития подобных нарушений увеличивается с возрастом, поэтому они особенно распространены среди пожилых людей.

Проблема заключается в ограниченных возможностях лечения. Сегодня не существует одобренной терапии, способной предотвратить превращение клональной цитопении в лейкемию. При миелодиспластическом синдроме одним из вариантов лечения остаётся трансплантация стволовых клеток, однако многим пациентам она противопоказана из-за возраста или сопутствующих заболеваний.

Нередко врачам остаётся только регулярно проверять показатели крови и наблюдать, не начинает ли болезнь прогрессировать.

«Никто не хочет услышать, что у него есть заболевание, повышающее риск лейкемии, но ничего нельзя сделать, кроме как наблюдать и ждать», — объяснила гематолог Кейси О’Коннелл из Университета Южной Калифорнии.

Исследователи решили проверить, может ли витамин С повлиять на биологические процессы, которые способствуют развитию таких заболеваний. Основания для этого были: у людей с предраковыми нарушениями кроветворения и раком крови нередко наблюдается длительный дефицит витамина С, а его функции в организме не ограничиваются поддержкой иммунитета и заживлением ран.

Участников случайным образом распределили на две группы. Первая ежедневно получала 1000 мг витамина С в таблетках на протяжении 12 месяцев. Вторая принимала плацебо, которое не содержало витамина, но полностью имитировало препарат по внешнему виду, вкусу и запаху.

Ни участники, ни медицинские специалисты не знали, кто получает настоящее вещество, до завершения испытания. Такой подход позволяет снизить вероятность предвзятости при оценке результатов. Исследование проводилось в четырёх больницах Дании и США. На момент его проведения никто из участников не получал противоопухолевого лечения.

Уже первоначальные анализы выявили важную особенность: более половины пациентов имели недостаточный уровень витамина С в крови. После начала приёма добавки у участников соответствующей группы его концентрация вернулась к нормальным значениям.

Но исследователей интересовало не только устранение дефицита. Они отслеживали изменения в состоянии пациентов, активность патологических клеток крови и биологические показатели, связанные с воспалительными процессами.

За время исследования и последующего наблюдения у принимавших витамин С зарегистрировали меньше нежелательных явлений. Кроме того, у них изменились уровни определённых цитокинов — сигнальных молекул иммунной системы, участвующих в регуляции воспаления. Характер этих изменений был связан с более благоприятными исходами и указывал на возможное влияние витамина на процессы, способствующие развитию патологических клеток крови.

При этом важнейший показатель не продемонстрировал ожидаемого улучшения: витамин С не оказал статистически значимого влияния на скорость увеличения количества аномальных клеток.

Тем неожиданнее оказался другой результат. Дополнительный поисковый анализ данных показал, что примерно через три года после начала наблюдения среди получавших витамин С выживаемость была значительно выше, чем в группе плацебо.

Однако этот результат ещё не доказывает, что именно витамин увеличил продолжительность жизни пациентов. Для окончательных выводов необходимо более крупное исследование, специально рассчитанное на проверку такого эффекта.

«Мы чрезвычайно воодушевлены и сохраняем осторожный оптимизм. Возможно, однажды наши результаты помогут найти простой способ улучшить лечение людей с предлейкозными заболеваниями», — рассказал профессор Питер Джонс из Института Ван Андела, один из руководителей исследовательской команды.

Почему витамин С вообще может влиять на заболевания крови? Учёные изучают его возможную роль в лечении рака уже более 70 лет, но долгое время результаты оставались противоречивыми. Исследования проводились разными методами и нередко приводили к несовпадающим выводам.

За последнее десятилетие появились новые данные, позволяющие лучше понять биологическое действие витамина. Выяснилось, что он участвует в регулировании активности генов и нормальном развитии клеток.

Особое внимание исследователей привлёк фермент TET2. Он помогает контролировать включение и выключение определённых генов, тем самым препятствуя злокачественному перерождению клеток. Витамин С поддерживает активность этого фермента и способствует сохранению нормальной регуляции генов.

Мутации, нарушающие работу TET2, часто обнаруживаются при лейкемии и других заболеваниях крови. Если фермент перестаёт правильно выполнять свои функции, аномальные клетки могут получить возможность бесконтрольно размножаться и со временем становиться злокачественными.

В экспериментах на моделях рака учёные уже наблюдали, что добавление витамина С способно препятствовать некоторым клеточным изменениям, связанным с опухолевым процессом, и замедлять развитие лейкемии. Причём наиболее выраженный эффект возникал, когда витамин начинали применять ещё до формирования полноценного злокачественного заболевания.

Именно эти наблюдения легли в основу идеи раннего вмешательства: вместо борьбы с уже развившимся раком исследователи предлагают изучать способы воздействия на изменения, которые предшествуют его появлению.

«Мы пытаемся разобраться, как именно витамин С взаимодействует с предраковыми клетками. В частности, рассматриваем возможность того, что он помогает восстанавливать нормальную эпигенетическую регуляцию в клетках крови, которые могут превратиться в лейкозные», — объяснил Джонс.

Эпигенетическая регуляция определяет, какие гены клетки активны, а какие подавлены, не изменяя при этом саму последовательность ДНК. Нарушение такой регуляции может играть важную роль в развитии злокачественных заболеваний крови.

Подготовка к нынешнему исследованию началась ещё в 2016 году. Тогда международная команда провела небольшое предварительное испытание, чтобы выяснить, можно ли существенно повысить концентрацию витамина С в крови с помощью обычного перорального приёма.

Результаты показали, что такой подход практически осуществим. Уже в 2017 году исследователи запустили вторую фазу испытания «ЭВИТА».

Его особенностью стало использование обычного витамина С для приёма внутрь. Более ранние онкологические исследования преимущественно изучали внутривенное введение вещества и были сосредоточены на солидных опухолях, а не на предраковых нарушениях кроветворения. «ЭВИТА» стало первым рандомизированным двойным слепым плацебо-контролируемым испытанием перорального витамина С у пациентов с подобными состояниями и миелоидными злокачественными заболеваниями более низкого риска.

Сейчас специалисты продолжают анализировать собранные данные, пытаясь установить, какие именно биологические механизмы могли быть связаны с повышенной выживаемостью участников.

По словам профессора Копенгагенского университета Кирстен Грёнбек, руководившей международным исследованием, предварительные результаты создают основу для более масштабных клинических испытаний. Однако делать окончательные медицинские рекомендации пока слишком рано.

Главный вопрос остаётся открытым: действительно ли восполнение витамина С способно улучшать прогноз при предраковых заболеваниях крови или обнаруженная разница в выживаемости объясняется другими факторами? Ответ потребует новых исследований.

Если эффект подтвердится, обычный витамин С может стать доступным дополнением к медицинской помощи людям, для которых сегодня основным вариантом остаётся наблюдение за развитием заболевания.