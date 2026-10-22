Трамп заявил, что он добился возвращения памятника Солженицыну на набережную во Владивостоке

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Гарвардском университете заявил, что именно он убедил российское руководство отказаться от переноса памятника Александру Солженицыну во Владивостоке.

«Я обожаю «Архипелаг ГУЛАГ» и считаю эту книгу одной из величайших в истории. Когда я узнал, что монумент её автору хотят демонтировать, я позвонил в Москву и попросил не делать этого. Ко мне прислушались и памятник теперь стоит на месте», – сказал американский лидер.

Трамп собирается лично открыть в следующем году в городке Кавендиш (штат Вермонт) музей-квартиру Солженицына – в настоящий момент федеральное правительство ведёт переговоры о приобретении дома, в котором писатель жил в 1976-1994 гг.

«Мы должны сохранить эту историю, чтобы потомки помнили, кто приютил этого великого писателя в тёмные годы диктатуры коммунистов», – пообещал хозяин Белого дома.

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