 

Трамп заявил, что он добился возвращения памятника Солженицыну на набережную во Владивостоке

22.10.2026, 9:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Гарвардском университете заявил, что именно он убедил российское руководство отказаться от переноса памятника Александру Солженицыну во Владивостоке.

«Я обожаю «Архипелаг ГУЛАГ» и считаю эту книгу одной из величайших в истории. Когда я узнал, что монумент её автору хотят демонтировать, я позвонил в Москву и попросил не делать этого. Ко мне прислушались и памятник теперь стоит на месте», – сказал американский лидер.

Трамп собирается лично открыть в следующем году в городке Кавендиш (штат Вермонт) музей-квартиру Солженицына – в настоящий момент федеральное правительство ведёт переговоры о приобретении дома, в котором писатель жил в 1976-1994 гг.

«Мы должны сохранить эту историю, чтобы потомки помнили, кто приютил этого великого писателя в тёмные годы диктатуры коммунистов», – пообещал хозяин Белого дома.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.10 / Спустя 80 лет нашли рукопись Шрёдингера, которая меняет представление о его взглядах на Вселенную

22.10 / Продажи оружия в Париже выросли в десять раз

22.10 / Вода может оказаться скрытым фактором распространения болезни Альцгеймера

22.10 / Глава регионального отделения Социального фонда заявил, что работает исключительно ради бабок

22.10 / В Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0

22.10 / Забывчивость может быть частью хитрого механизма: стареющий мозг меняет свои приоритеты

22.10 / Женщина напала на хасида на Манхэттене, проверяется версия антисемитского нападения

22.10 / Ученые предложили новый инструмент оценки качества мяса цыплят-бройлеров

22.10 / В Париже разграбили и сожгли офис рейтингового агентства, которое неделю назад признало столицу Франции самой безопасной в мире

22.10 / Почему мышцы уменьшаются с возрастом?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике