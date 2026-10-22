AIPAC отказывается от прямой поддержки произраильских кандидатов

Менее чем за две недели до промежуточных выборов в американский Конресс крупнейшее произраильское лобби США – AIPAC – сообщило, что больше не будет выступать в поддержку конкретных кандидатов и принимать прямое участие в финансировании их кампании.

«Наша миссия и стратегия остаются прежними. Наша цель – обеспечить поддержку американо-израильским отношениям. Члены AIPAC пожертвовали напрямую кандидатам более 90 миллионов долларов. Такая организованная, прямая поддержка со стороны наших членов будет увеличена», – сказала JNS пресс-секретарь организации Дэрен Сусса.

С сайта произраильской организации исчезнут имена поддерживаемых ей кандидатов. Политикам также не придется декларировать, что они получают деньги от AIPAC.

В современной политической реальности США поддержка со стороны произраильского лобби воспринимается как уязвимость, снижающая шансы на избрание. Представители прогрессивного лагеря, сторонники «Палестины», возрождают антисемитские стереотипы о «еврейских деньгах» и попытках «купить выборы».

На демократических праймериз в штате Мичиган сторонница Израиля Хейли Стивенс, которой AIPAC выделил 30 миллионов долларов, проиграла мусульманину-социалисту Абдулу аль-Саиду, активно разыгрывавшему карту «поддержки сионистов». После этого республиканский кандидат Майк Роджерс попросил лобби не выступать в его поддержку.