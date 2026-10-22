Индия может стать площадкой для производства российских чипов

В России изучают вариант не только поставлять в Индию системы автоматизированного проектирования (САПР), но и размещать на местных производствах заказы на изготовление отечественных чипов. Такой подход призван расширить рынки продаж для российских разработчиков и дать им возможность использовать зарубежные производственные ресурсы.

По данным источников, заместитель главы Минпромторга Василий Шпак дал поручение ФГАУ ЦИТ изучить совместные инициативы с Индией. Эта организация отвечает за работу цифровых атташе и содействует продвижению российской электроники и ИТ‑решений за границей, включая поиск перспективных проектов для экспорта технологий.

Отраслевые эксперты полагают, что российские решения, включая CAD‑ и PLM‑системы, могут успешно конкурировать на индийском рынке. Данные программные продукты применяют при создании микроэлектроники, робототехнических комплексов и радиоэлектронного оборудования.

Одним из форматов взаимодействия может стать контрактное производство российской полупроводниковой продукции на предприятиях Индии, что откроет российским компаниям доступ к актуальным производственным мощностям и современным линиям сборки.

При этом не все игроки рынка видят наибольший потенциал именно в микроэлектронике. Например, представитель компании Fplus, занимающейся производством электроники, считает более перспективным сотрудничество в сфере химических и редкоземельных материалов.