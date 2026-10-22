 

Индия может стать площадкой для производства российских чипов

22.10.2026, 9:45, Разное
  Поддержать в Patreon

В России изучают вариант не только поставлять в Индию системы автоматизированного проектирования (САПР), но и размещать на местных производствах заказы на изготовление отечественных чипов. Такой подход призван расширить рынки продаж для российских разработчиков и дать им возможность использовать зарубежные производственные ресурсы.

По данным источников, заместитель главы Минпромторга Василий Шпак дал поручение ФГАУ ЦИТ изучить совместные инициативы с Индией. Эта организация отвечает за работу цифровых атташе и содействует продвижению российской электроники и ИТ‑решений за границей, включая поиск перспективных проектов для экспорта технологий.

Отраслевые эксперты полагают, что российские решения, включая CAD‑ и PLM‑системы, могут успешно конкурировать на индийском рынке. Данные программные продукты применяют при создании микроэлектроники, робототехнических комплексов и радиоэлектронного оборудования.

Одним из форматов взаимодействия может стать контрактное производство российской полупроводниковой продукции на предприятиях Индии, что откроет российским компаниям доступ к актуальным производственным мощностям и современным линиям сборки.

При этом не все игроки рынка видят наибольший потенциал именно в микроэлектронике. Например, представитель компании Fplus, занимающейся производством электроники, считает более перспективным сотрудничество в сфере химических и редкоземельных материалов.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.10 / Спустя 80 лет нашли рукопись Шрёдингера, которая меняет представление о его взглядах на Вселенную

22.10 / Продажи оружия в Париже выросли в десять раз

22.10 / Вода может оказаться скрытым фактором распространения болезни Альцгеймера

22.10 / Глава регионального отделения Социального фонда заявил, что работает исключительно ради бабок

22.10 / В Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0

22.10 / Забывчивость может быть частью хитрого механизма: стареющий мозг меняет свои приоритеты

22.10 / Женщина напала на хасида на Манхэттене, проверяется версия антисемитского нападения

22.10 / Ученые предложили новый инструмент оценки качества мяса цыплят-бройлеров

22.10 / В Париже разграбили и сожгли офис рейтингового агентства, которое неделю назад признало столицу Франции самой безопасной в мире

22.10 / Почему мышцы уменьшаются с возрастом?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике