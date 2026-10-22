 

Китайские астронавты собрали урожай риса на орбите

22.10.2026, 8:03, Разное
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Китайские астронавты на орбитальной станции «Тяньгун» завершили «осенний сбор урожая» в рамках эксперимента по выращиванию риса в космосе: они собрали и сохранили урожай, а также посеяли новые семена прямо на станции. Событие, о котором стало известно 18 октября — важная веха в стремлении добиться воспроизводства риса исключительно в космосе.

Первое поколение вырастили из семян, доставленных с Земли: растения проросли, зацвели, созрели и дали семена в микрогравитации. Собранные с них семена теперь используют для выращивания второго поколения уже полностью на орбите — это принципиальный момент, ведь новые растения развиваются из семян, полученных в невесомости. Эксперимент стартовал ранее в 2026 году и рассчитан на 2 цикла «от семени до семени». Сейчас тайконавты изучают генетическую стабильность риса в микрогравитации.

Живые организмы на Земле эволюционировали в условиях тяготения, поэтому микрогравитация влияет на развитие, размножение, рост и созревание растений. Ученых интересуют не только генетические изменения, но и эпигенетика — то, как гены проявляют себя. Они хотят понять, как рис адаптируется в космосе, и выяснить, смогут ли такие культуры развиваться при постоянном выращивании за пределами Земли.

Кроме того, команда изучает 2 способа выращивания культур в космосе. Первый — половое размножение. Второй — бесполое отрастание, или ратонирование: урожай собирают, сохраняя корневую систему материнского растения, чтобы оно дало новые побеги и принесло больше риса. Такой метод может оказаться выгоднее, поскольку избавляет от повторной высадки культур: несколько урожаев с одного растения эффективнее в долгосрочной перспективе. Какой метод (или их сочетание) окажется лучшим, пока неясно, но конечная цель — производить еду в космосе и сократить поставки с Земли.Источник &#8212 Global Times

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